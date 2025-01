Giudice Sportivo / Sono state rese note le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo dopo la 20^ giornata di campionato

Il Giudice Sportivo ha diramato le sue decisioni dopo la 20^ giornata di Serie A. Un turno di squalifica per Paolo Vanoli e Thiago Motta dopo quanto accaduto nel derby della Mole. Salteranno quindi Atalanta-Juventus e Fiorentina-Torino. Ammenda di 15.000 euro al Milan per i cori dei suoi tifosi contro il Cagliari. Di seguito, le decisioni per quanto riguarda i giocatori.

Linetty e Walukiewicz squalificati

Karol Linetty e Sebastian Walukiewicz erano in diffida contro la Juventus. Sono stati ammoniti e salteranno quindi Fiorentina-Torino. Invece per quanto riguarda la Fiorentina, bisogna aspettare la partita di stasera Monza-Fiorentina. Entrano in diffida Del Prato (Parma), Mancini (Roma), Rovella (Lazio), Kolasinac (Atalanta) e Vojvoda (Torino). Sotto tutte le decisioni.

Le decisioni del Giudice Sportivo

Calciatori squalificati

Una giornata a: Tchaouna (Lazio)

Calciatori non squalificati

Una giornata a: Linetty (Torino), Walukiewicz (Torino), Lucumì (Bologna) e Zampano (Venezia)