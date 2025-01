Come annunciato da Thiago Motta in conferenza stampa, l’attaccante serbo e l’ex Porto non ci saranno nel derby

-1 al derby della Mole, sfida importantissima per le sorti di Torino e Juventus. A proposito dei bianconeri, Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa e – tra le altre cose – ha annunciato le assenze di Vlahovic e Conceicao. I due dunque non recuperano, e salteranno il derby dopo i problemi dell’ultima settimana. Il serbo e il portoghese si aggiungono dunque alla lunga lista di indisponibili, di cui facevano già parte lo squalificato Locatelli e i lungodegenti Bremer, Cabal e Milik.