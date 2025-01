Godinho dovrà sostituire Vanoli data l’espulsione nel derby, l’ultima panchina di Godinho non ricorda un bel momento

Lino Godinho, vice allenatore del Torino, domenica sarà in panchina al posto di Paolo Vanoli, espulso durante il recente derby con la Juventus e squalificato per una giornata. Godinho, che ha già avuto esperienza come capo allenatore in questa stagione, avrà quindi la responsabilità di guidare la squadra in una partita cruciale. Il suo compito sarà non solo gestire la squadra, ma anche cercare di portare serenità e concentrazione, dopo l’ottima prestazione contro i bianconeri.

Il brutto ricordo di San Siro

La passata esperienza di Godinho in panchina non è legata solo a momenti positivi. Infatti, l’ultima volta che il vice allenatore aveva sostituito Vanoli sulla panchina del Torino risale al 5 ottobre scorso, nella trasferta di San Siro contro l’Inter, in una serata che ha lasciato un brutto ricordo. In quel match, a ridosso della fine della partita, si è verificata una delle disavventure più dolorose per il Torino: il grave infortunio di Duván Zapata, che ha subito la rottura del crociato, costringendo l’attaccante a un lungo stop. Da allora, la squadra granata ha dovuto fare a meno del colombiano, una perdita che si è fatta sentire in attacco e che ha influenzato anche le prestazioni complessive della squadra.

L’occasione per riscattarsi

Domenica, Lino Godinho avrà l’opportunità di cancellare quel brutto episodio di San Siro e dimostrare che il Torino può reagire, anche senza Zapata. L’obiettivo del vice allenatore è quello di guidare la squadra verso una prestazione positiva, cercando di mettere da parte le difficoltà recenti e concentrandosi su una vittoria che possa rilanciare il morale del gruppo. Godinho sa che questa sarà una partita importante, non solo per il Torino, ma anche per lui, che avrà l’occasione di confermare la sua capacità di gestire il gruppo in un momento delicato.