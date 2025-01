Il cileno Maripan sta attraversando un buon momento personale con il Torino: ecco cosa ha raccontato di sé e dell’accoglienza della città

Titolare al centro della difesa nel nuovo 4-2-3-1 del Torino, Guillermo Maripan è stato intervistato dal sito ufficiale e tra le altre cose ha parlato anche del suo momento, del rapporto con i suoi compagni e con i tifosi. “Mi sento molto felice, ho trovato una grande squadra e un grande club, ho sentito una buona accoglienza dalla città, ho tanta voglia di mettermi in gioco“. Sul soprannome, El Toqui: “É un soprannome cileno, vuol dire “il leader”, “il capitano”, mi chiamarono così da quando ho cominciato a giocare a calcio, mi piace e l’ho mantenuto perché mi piace essere un leader“.

“Con Zapata nessun problema dopo quello scontro in Nazionale”

Sul rapporto con gli altri sudamericani della squadra, Duvan Zapata e Tonny Sanabria: “ Li conoscevo da tempo perché ci siamo affrontati con le nazionali. Mi hanno accolto molto bene, siamo buoni compagni e condividiamo il mate”. In passato, proprio durante una partita tra la Colombia e il Cile in Copa America, ci fu uno scontro tra Maripan e Zapata:”Sì, ma era un momento di gioco e se non ricordo male lui era entrato nel secondo tempo. Io l’ho accolto con un colpo per fargli sentire la pressione di giocare contro il Cile. Ora è tutto a posto, nessun problema”.

Sulla pressione della tifoseria

Poi sui tifosi: “Ogni club e campionato ha i propri tifosi, mettono pressione alla squadra, però non è esagerato, mi piace!. Qui dal mio arrivo sono stato trattato molto bene, per strada i tifosi mi fermano sempre in modo rispettoso, chiedono una foto e dicono Sempre forza Toro“.