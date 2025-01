Dopo il gol nel derby ora tutti si aspettano di più da Nikola Vlasic, a partire da Vanoli e dai compagni di squadra

Nikola Vlasic ha iniziato la stagione in sordina e, dopo aver saltato le prime 5 partite di campionato per infortunio, giocando nel ruolo non suo di mezzala di centrocampo non ha convinto particolarmente. Appena tornato dall’infortunio sembrava essere decisivo, 2 assist e un gol in 3 partite, peccato che il Toro abbia poi perso tutte quelle partite. Poi il vuoto, il croato sembrava l’ombra di se stesso, nessuno spunto di genialità e troppi palloni persi. Piano piano quindi il numero 10 ha di nuovo perso il posto da titolare. Poi il cambio di modulo ha cambiato tutto. La possibilità di giocare di nuovo nel suo ruolo preferito, il trequartista puro, sembra averlo risvegliato. Dalla sfida contro l’Udinese infatti si è visto un Vlasic sempre più sicuro di sé fino al gol nel Derby.

Dopo il gol nel derby serve continuità

Il magnifico gol segnato nel derby da Nikola Vlasic e la sua esultanza rabbiosa racchiudono in pochi istanti tutta la qualità, la voglia e la determinazione del croato che con un potentissimo tiro di mancino ha segnato permettendo ai granata di pareggiare il Derby della Mole. Il numero 10 ora continuerà a giocare in quella posizione, quella del trequartista nel 4-2-3-1, nella speranza che la sua qualità tecnica possa ridare all’attacco del Toro quella pericolosità che aveva ad inizio campionato, prima che Zapata si infortunasse. Con il gol contro la Juve il croato è a 2 gol in campionato e 3 assist. Sicuramente ora cercherà di migliorare ancora le proprie statistiche per poter aiutare un Toro in difficoltà che ha un disperato bisogno di lui e delle sue giocate.

Vlasic, il cambio sistema lo ha fatto rinascere

Il gol di Vlasic nel derby è evidentemente il risultato del passaggio al 4-2-3-1. Infatti l’azione offensiva parte con Sosa basso a sinistra che serve Karamoh largo. Il numero 7 dribbla tre avversari e passa la sfera a Vlasic che è in posizione centrale al limite dell’area, ad occupare lo spazio tra la linea difensiva della Juve e il suo centrocampo. Da lì il numero 10 calcia forte e segna un gran gol. Questa nuova formazione sembra fare miracoli e sembra che il croato si stia trovando sempre meglio in questo ruolo.