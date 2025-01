Nikola Vlasic ha siglato l’1-1 nella sfida contro la Juve con un gran tiro di mancino da fuori area

Il gol di Nikola Vlasic durante il recupero del primo tempo ha permesso ai granata di pareggiare la sfida contro la Juventus dopo il gol dell’iniziale vantaggio bianconero firmato da Yildiz. Dopo la super azione personale di Karamoh che ha evitato tre avversari infatti il croato ha ricevuto il pallone da fuori area, controllandolo con il piede destro e poi calciando con il sinistro, il suo piede debole, e trovando una traiettoria su cui nulla ha potuto Di Gregorio ha seguito il pallone con lo sguardo mentre finiva in fondo alla rete appena dopo aver toccato il palo. Oltre al gol il numero 10 del Toro ha giocato tutti i 90 minuti ad alto livello, guidando sempre le azioni offensive dei granata e costruito il gioco lanciando spesso gli esterni nello spazio con i tempi giusti.

Al Toro serve questo Vlasic

Al Torino serve il Vlasic che si è visto questa sera. La sua posizione di trequartista nel 4-2-3-1 e di seconda punta nel 4-4-1-1 può causare moltissimi problemi alle difese avversarie andandosi a sistemare tra le linee. Nelle ultime tre partite il numero 10 ha sempre giocato titolare, uscendo solamente contro l’Udinese all’83’ minuto. Un bel cambiamento contando che non partiva titolare da 4 partite consecutive. Nelle ultime partite ha iniziato a vedersi il vero numero 10 che per tutta la stagione ancora non era riuscito ad imporsi. Il cambio di modulo adottato da Vanoli ha favorito in maniera evidente Nikola Vlasic che è stato svincolato dai compiti troppo difensivi che aveva come mezz’ala nel 3-5-2 portandolo ad essere un trequartista puro.

Vlasic ora deve continuare così

Il numero 10 dei granata ora deve continuare su questa strada, sicuramente le sue qualità tecniche lo porteranno ad essere un giocatore importante per la squadra di Vanoli. A Vlasic adesso serve continuità. Le sue doti sono evidenti e l’esultanza rabbiosa arrivata dopo il gol è segno evidente della voglia del croato di dimostrare di cosa è capace.