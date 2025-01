Sintesi e commento / Primo tempo equilibrato, la Juventus la sblocca dopo appena 8 minuti, poi Vlasic pareggia prima dell’intervallo

Vanoli conferma il 4-2-3-1 che si era già visto contro il Parma, l’unica modifica nella formazione titolare è Linetty in mediana al posto di Ilic. Il serbo non è nemmeno in panchina a causa di un fastidio muscolare accusato in mattinata. Adams ancora una volta agisce da unica punta. La Juventus, in emergenza, gioca con Nico Gonzalez falso nove. La partita si mette subito in salita per il Torino: all’8′, alla prima sortita offensiva, la Juventus passa infatti in vantaggio con Yildiz che, dopo aver saltato Linetty, piazza il pallone nell’angolino basso. La squadra granata prova a reagire: Linetty ha un’occasione da angolo ma calcio alto. La Juventus al 20′ poi trova il 2-0 con Nico Gonzalez ma l’argentino è nettamente in posizione di fuorigioco e l’arbitro giustamente annulla. Al 31′ ha un’altra occasione la Juventus con un colpo di testa di Gatti che termina fortunatamente a lato. Al 43′ Ricci compie un intervento prodigioso al limite dell’area riuscendo a fermare Koopmeiners che si sarebbe presentato a tu per tu con Milinkovic Savic. Lo stesso Ricci al 44′ va alla conclusione dal limite ma non trova lo specchio della porta. È il preludio al gol che arriva allo scoccare del 45′ quando Vlasic si coordina dal limite e lascia partire una conclusione sulla quale Di Gregorio non può nulla: la palla prima sbatte sulla faccia interna del palo poi entrare in rete. Le squadre vanno al riposo sull’1-1.