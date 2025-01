Torino-Juventus, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il girone di ritorno del Torino si apre con una partita assolutamente non banale, il derby della Mole contro la Juventus. Un’occasione importantissima per riscattare la negativa prima parte di stagione, e per ottenere punti che alla fine del campionato possono pesare e non poco. Segui il derby in diretta su Toro.it.

Torino-Juventus: il prepartita

Ore 16.29 Ecco il pullman del Torino arrivare allo stadio Grande Torino: i tifosi lo attendevano fuori dall’impianto, dove fra circa un’ora e mezza inizierà la sfida tra granata e bianconeri.

Ore 16.00 È tutto pronto per il derby della Mole allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove tra pochi minuti arriveranno i pullman di Toro e Juventus. Tanti i tifosi già presenti nelle zone circostanti allo stadio, con i tornelli che verranno aperti a breve.

Torino-Juventus: le probabili formazioni

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Ilic; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Dembelé, Walukiewicz, Masina, Pedersen, Dalla Vecchia, Perciun, Tameze, Linetty, Njie, Sanabria All. Vanoli

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Douglas Luiz, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. A disp. Perin, Pinsoglio, Weah, Fagioli, Rouhi, Adzic, Cambiaso. All. Motta.

Torino-Juventus: le formazioni ufficiali

Torino: In attesa di comunicazione

Juventus: In attesa di comunicazione

Dove vedere Torino-Juventus in tv e in streaming

La partita Torino-Juventus in diretta streaming può essere vista su Dazn. Si può accedere alla piattaforma on demand attraverso qualsiasi tipo di dispositivo: Smart TV, computer, tablet e smartphone ma anche PlayStation, Xbox e TIMVISION Box. Non è prevista la diretta su Sky.

Torino-Juventus: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18.00