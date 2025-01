Ecco le formazioni scelte da Vanoli e Thiago Motta: per il Toro c’è Linetty con Ricci in mediana, per il resto è la squadra vista col Parma

Di nuovo col 4-2-3-1, stavolta con Linetty al posto di Ilic in mezzo al campo: per il resto la formazione del Torino contro la Juventus è la stessa vista col Parma. Confermati Vojvoda e Sosa terzini, sulla trequarti ancora Vlasic con Lazaro e Karamoh sugli esterni. Per quanto riguarda la Juve la formazione è quella annunciata: stesso sistema del Toro con Nico Gonzalez in attacco.

Le formazioni ufficiali

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Dembelé, Walukiewicz, Masina, Pedersen, Dalla Vecchia, Perciun, Tameze, Ilic, Njie, Sanabria All. Vanoli.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Douglas Luiz, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. A disp. Perin, Pinsoglio, Weah, Fagioli, Rouhi, Adzic, Cambiaso. All. Motta.