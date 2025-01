I convocati di Paolo Vanoli e Thiago Motta per Torino-Juventus, partita in programma alle ore 18

Torino contro Juventus. Paolo Vanoli contro Thiago Motta. Granata contro bianconero. Alle ore 18 c’è il derby della Mole: si gioca per la 20^ giornata, la prima del girone di ritorno. Per i bianconeri out in 6: Vlahovic e Conceição non recuperano, squalificato Locatelli e i soliti Bremer, Cabal e Milik. Per il Toro invece c’è Ricci, ancora fuori dai convocati Gineitis, infortunato. Di seguito, i convocati delle due squadre.

I convocati di Vanoli

Ecco la lista dei convocati di Vanoli:

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari

Difensori: Coco, Maripan, Masina, Vojvoda, Walukiewicz

Centrocampisti: Dalla Vecchia, Dembelé, Ilic, Lazaro, Linetty, Pedersen, Perciun, Ricci, Sosa, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Adams, Karamoh, Njie, Sanabria

I convocati di Thiago Motta

Ecco i convocati di Motta per il derby:

Portieri: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio

Difensori: Gatti, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi

Centrocampisti: Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli, Weah

Attaccanti: Yildiz, Gonzalez, Adzic, Mbangula