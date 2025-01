La probabile formazione di Thiago Motta in vista del derby, Juve col 4-2-3-1 ma in emergenza, pronto Nico Gonzalez al posto di Vlahovic

I bianconeri arrivano in emergenza al derby della Mole, Vlahovic non convocato per un affaticamento muscolare, al suo posto ci sarà Nico Gonzalez. A completare il reparto offensivo saranno probabilmente Mbangula e Yildiz data l’esclusione anche di Francisco Conceição. Anche Cambiaso è in dubbio a causa influenza.

McKennie terzino

Andrea Cambiaso rimane in dubbio: il terzino è reduce da un attacco febbrile e sarà da vedere se riuscirà a prendere parte al match dal primo minuto. Al suo posto è pronto Weston McKennie, per lo statunitense non è la prima volta in cui potrebbe ricoprire le vesti di terzino; Motta lo ha provato per la prima volta in Coppa Italia contro il Cagliari avendo ottime risposte da parte di McKennie, che si dimostra essere un utilissimo jolly per i bianconeri. Lo statunitense andrebbe a completare il reparto difensivo insieme a Kalulu, Gatti e Savona davanti a Di Gregorio.

In mediana ci sono Koopmeiners e Thuram

In mezzo al campo non ci sarà Manuel Locatelli, squalificato dopo il match contro la Fiorentina. Il centrocampista azzurro, giocando praticamente tutte le partite, era uno dei punti fermi di questa Juventus. Motta dovrà fare a meno del suo mediano e al suo posto è pronto a schierare la coppia Koopemeiners-Thuram.

La probabile formazione della Juventus

Ecco la probabile formazione della Juventus che sarà schierata da Thiago Motta:

Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Douglas Luiz, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. A disp. Perin, Pinsoglio, Weah, Fagioli, Rouhi, Adzic, Cambiaso. All. Motta.

Squalificati: Locatelli

Indisponibili: Bremer, Cabal, Conceiçao, Milik, Rouhi, Vlahovic