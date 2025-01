Probabile formazione Torino / Vanoli potrebbe confermare il 4-2-3-1 che si è visto contro il Parma, con Adams punta centrale

Vanoli sembra aver scelto il 4-2-3-1 come formazione da schierare nel derby, lo stesso modulo che ha utilizzato anche una settimana fa contro il Parma. La prestazione contro la formazione emiliana aveva soddisfatto il tecnico granata, per questo motivo sembra essere orientato a confermare lo stesso modulo. Per la gara contro la Juventus Vanoli ha recuperato sia Ricci che Coco, entrambi usciti malconci dall’ultima gara di campionato, mentre dovrà ancora una volta fare a meno di Gineitis.

Adams favorito su Sanabria

Davanti a Milinkovic-Savic la linea a quattro sarà composta da Vojvoda sulla destra, al centro agiranno Maripan e Coco (quest’ultimo, come detto) pienamente recuperato dall’infortunio subito nello scorso match contro il Parma, mentre a sinistra il ballottaggio è tra Sosa e Masina, con il primo però favorito per una maglia da titolare.

A centrocampo i due principali candidati a un posto da titolare sono Ricci e Linetty. Il polacco è favorito su Ilic per una maglia da titolare, considerato che potrebbe dare un aiuto maggiore alla squadra in fase di non possesso, senza considerate che contro il Parma il numero 8 non aveva certo convinto.

Passando all’attacco, Vlasic agirà sulla trequarti alle spalle di Adams, favorito su Sanabria per un posto come terminale offensivo. Gli esterni d’attacco saranno Lazaro sulla destra e uno Karamoh e Njie a sinistra. L’ex Primavera finora non ha mai giocato dal primo minuto e per questo il favorito sembra essere ancora una volta il francese, nonostante il grave errore

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Ilic; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Dembelé, Walukiewicz, Masina, Pedersen, Tameze, Linetty, Njie, Sanabria All. Vanoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gineitis, Schuurs, Zapata, Savva, Ilkhan