Il croato trova la rete dell’1-1 al 45′, in difesa il Torino concede pochissimo: le pagelle di Torino-Juventus

MILINKOVIC-SAVIC 6: resta qualche dubbio sulla possibilità che potesse arrivare al tiro di Yildiz, quello dell’1-0, nella ripresa una buona parata su Nico Gonzalez.

VOJVODA 6: dalle sue parti Mbangula rischia spesso di andargli via in velocità, ma il kosovaro se la cava anche di mestiere.

COCO 6: all’errore più grosso commesso rimedia come può, spendendo un giallo dopo aver steso Yildiz al limite. Per il resto non corre grossi pericoli

MARIPAN 6.5: quarta di fila da titolare, la terza in coppia con Coco. Dietro il Toro concede poco e il cileno si rende pericoloso anche sui calci da fermo, come quando al 25′ la Juve si salva solo grazie all’intervento di Kalulu.

SOSA 5.5: gara dai due volti. Più bloccato nel primo tempo, quando raramente riesce ad affacciarsi nella metà campo avversaria al contrario della ripresa, quando in un paio di occasioni riesce a guadagnare il fondo nelle occasioni in cui il Toro si rende pericolo (st 45′ WALUKIEWICZ SV)

RICCI 6.5: regge quasi da solo il centrocampo del Torino specialmente nel primo tempo, motivo per cui il suo recupero è stato fondamentale per Vanoli. Ci mette qualità, lucidità dal primo al novantaquattresimo. Difficile pensare al centrocampo senza di lui.

LINETTY 5: sul gol di Yildiz si fa saltare come un birillo ma errore a parte non dà la fisicità che servirebbe in una partita come questa (st 27′ TAMEZE 6: buon impatto sulla partita)

LAZARO 6: quando trova spazio è in grado di infilarsi, il problema resta sempre la qualità del passaggio, o dell’assist, o del tiro, eventualmente (st 45′ NJIE SV)

VLASIC 7: per 44 minuti e trenta secondi è il primo Vlasic della stagione, che non solo non incide ma sbaglia pure dei passaggi elementari. Poi ecco lo spunto, a pochi secondi da duplice fischio: stop col destro e tiro col sinistro. Palo e poi gol

KARAMOH 6: come per il croato, pure il sette granata inizia in sordina ma è lui a dare la palla al compagno per la rete del pareggio e nel quarto d’ora di gara della ripresa in cui resta in campo mostra grinta e carattere. Su di lui il fallo per il quale Vanoli si arrabbia, prima della rissa con Motta (st 17′ PEDERSEN 5.5: si vede subito la differenza con chi ha sostituito, sbaglia troppo e non è incisivo

ADAMS 6: al suo primo derby non trova il gol – continua il digiuno casalingo – tuttavia lo scozzese è bravo a far salire la squadra, a lottare e tenere palla (st 45′ SANABRIA SV)

All. VANOLI 7: il dodicesimo giocatore Non è solo una questione di telecomandare tatticamente i suoi in campo, qui si parla proprio di quella carica agonista e voglia di portare via il risultato che purtroppo manca a molti calciatori granata. E quando viene espulso la squadra cala: non può essere solo un caso.