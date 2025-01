Le parole di Thiago Motta, allenatore della Juventus, dopo il derby pareggiato per 1-1 contro il Torino di Paolo Vanoli

Thiago Motta ha parlato dopo l’1-1 contro il Torino in conferenza stampa: “Abbiamo iniziato bene, giocando bene a calcio contro una squadra che faceva una pressione molto alta sull’uomo. Con la qualità che abbiamo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Dopo il vantaggio ci siamo abbassati, abbiamo permesso al Torino di prendere campo e abbiamo preso questo gol prima di rientrare nello spogliatoio. Nel secondo tempo siamo andati avanti, abbiamo preso noi campo, abbiamo creato qualche situazione pericolosa per vincere la partita ma non siamo risusciti a segnare”.

La conferenza stampa di Motta

A volte la manovra sembra troppo lenta

“Quando trovi una squadra che si mette dietro e aspetta un errore per contrattaccare dobbiamo fare meglio. Abbiamo comunque creato qualche situazione per tornare in vantaggio. Abbiamo subito qualche ripartenza che abbiamo fermato vicino alla nostra area. Nel calcio devi mettere intensità e qualità. Delle volte abbiamo messo qualità mia siamo stati lenti”.

Cosa è successo con Vanoli?

“Dopo la partita contro il Bologna avevo detto che meritavo l’espulsione, oggi invece penso che la mia espulsione non fosse meritata. Tutto il resto resta lì”.

Sei soddisfatto di Douglas Luiz?

“Molto soddisfatto. Ha fatto un’ottima prestazione, era da tanto che non giocava. Ci può aiutare nelle prossime partite Koopmeiners io lo vedo sempre bene, anche se siamo abituati a paragonarlo con altre situazioni”.

I pareggi possono creare qualche problema alla squadra?

“Non siamo contenti di questi pareggi, noi entriamo in campo per vincere le partite. Certe partite il pareggio è arrivato dopo prove di carattere, altre in cui, come oggi, abbiamo fatto meglio degli avversari e non siamo riusciti a portare a casa la vittoria”.

Un punto guadagnato o due persi?

“Come detto prima noi entriamo in campo per vincere. Oggi non siamo stati capaci, nella partita siamo stati superiori, abbiamo creato di più ma non siamo riusciti a fare un gol in più”.

La parola crisi è esagerata per la Juve?

“Abbiamo fatto qualche pareggio di troppo. Non siamo soddisfatti. Vogliamo vincere di più, l’unico modo per raggiungerlo è il lavoro”.

Ti abbiamo visto venire a contatto con Vanoli

“Le cose che succedono in campo restano in campo. Ho parlato anche con l’arbitro a fine partite, oggi secondo me meritavo di restare in campo, non meritavo l’espulsione”.