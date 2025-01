Yann Karamoh è diventato un titolare con il 4-2-3-1. Ma anche prima del nuovo sistema stava giocando di più

Vanoli da quando è diventato l’allenatore del Torino, ha più volte ribadito l’importanza di tutta la sua rosa. Lui ritiene una fortuna il fatto di poter scegliere e tutti devono essere sul pezzo ogni giorno. Anche chi gioca meno, deve farsi trovare pronto. Questo è stato il caso di Yann Karamoh. Il numero 7 del Torino adesso è diventato un titolare e vuole tenersi stretto il posto. Con il 4-2-3-1, gioca sulla trequarti come esterno sinistro. Ma anche nel 3-5-2, al fianco di Adams, aveva rubato il posto a Sanabria da Empoli in poi. Ora gioca dall’inizio da ben 5 partite. Le uniche da quando è iniziato il campionato: questo la dice lunga. In totale 15 partite: 0 gol ancora ma 1 assist contro la Juventus per Vlasic. Grazie a quel passaggio vincente, ha dimenticato l’errore a porta vuota con il Parma.

La possibile concorrenza

Al 28′ della ripresa del derby, al suo posto è entrato Pedersen. Lazaro così è andato sulla sinistra, con Pedersen sulla destra. Soluzione a gara in corso. A Karamoh, in quel ruolo, non c’è un’alternativa offensiva al momento. Ecco che quindi, oltre alla punta, dal mercato potrebbe arrivare un giocatore come Kouamé, che gioca proprio in quel ruolo. Dialoghi in corso per uno scambio di prestiti con Sanabria. Potrebbe portare concorrenza, in caso di arrivo in granata. Karamoh vuole continuare a convincere Vanoli. Profondità, velocità, giocate e dribbling sono le armi per farlo.

Si gioca il futuro

La stagione è giunta al giro di boa. Karamoh farà di tutto per tenersi il posto da titolare e lo farà anche per il suo futuro. Infatti a giugno del 2025 (in estate), rischierebbe di trovarsi senza squadra. Se non rinnova ovviamente. Arrivato a Torino nel 2022 al posto di Praet all’ultimo giorno di mercato, aveva firmato fino al 2023. Con Juric alla prima stagione al Toro, aveva convinto. E così ha firmato per altri due anni. In questo è in rampa di lancio. Invece lo scorso non era andato molto bene. Tanto da andare in prestito a gennaio al Montpellier. Ma anche in Francia non aveva fatto molto. Poi a Pinzolo ha convinto Vanoli, che lo ha voluto tenere in squadra.