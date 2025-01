Vagnati segue da vicino Kouamé, suo vecchio pallino: sul tavolo la possibilità di uno scambio con Sanabria, che prenderebbe la via di Firenze

Da una parte un giocatore, Sanabria, che nell’ultimo periodo non ha avuto praticamente spazio, collezionando una decina di minuti in tre partite (dopo aver perso la titolarità) dall’altra Kouamé, un giocatore che ha bisogno di rilanciarsi e che Vagnati aveva già provato a portare al Torino quattro anni fa, proprio in una sessione di gennaio, nel 2021. Kouamé per Vanoli potrebbe diventare una alternativa, o qualcosa di più, come esterno per la trequarti, considerato che il 4-2-3-1 sembra essere il sistema in grado di dare più garanzie e di sfruttare al meglio la rosa a disposizione.

Kouamé, l’utilità nel 4-2-3-1

L’operazione, se dovesse andare in porto, non sarebbe quindi l’unica che il Torino andrebbe ad imbastire per l’attacco perché è evidente che il sostituto di Zapata sarebbe da portare sotto la Mole ugualmente. Non tanto per una questione numerica ma proprio di caratteristiche. Fiorentina e Torino continueranno a parlarne approfittando anche del fine settimana, considerato che viola e granata saranno di fronte domenica alle 12.30 nel prossimo match di campionato.

Kouamé, alla Fiorentina poco spazio

Se Sanabria durante l’arco della stagione in corso è stato, a parte qualche eccezione, sempre al centro del progetto, titolare, specie dopo il ko di Zapata, Kouamé alla Fiorentina di spazio non ne ha avuto così tanto e negli ultimi tempi ha giocato qualche scampolo di gara, chiuso dagli altri giocatori a disposizione di Palladino.