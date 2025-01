Le notizie di oggi, martedì 14 gennaio 2025, di calciomercato in serie A. Milan su Rashford, sfuma Fresneda per il Como

Nelle prossime ore, il fratello-agente di Rashford avrà un incontro decisivo con il Manchester United per definire il futuro dell’attaccante, i Red Devils potrebbero contribuire a una parte dell’ingaggio. Mercoledì 15 gennaio sarà una giornata cruciale per comprendere la destinazione del giocatore, che gradisce i rossoneri.Tuttavia, su Rashford resta anche l’interesse di Borussia Dortmund e Barcellona, con quest’ultimo che rappresenta la principale concorrenza per il Milan. Nel frattempo, il Milan ha ufficialmente salutato Okafor, che ha lasciato l’Italia per intraprendere una nuova avventura a Lipsia.

Fabregas: “Fresneda era vicino, ma un’altra operazione ha rovinato le cose”

Ha parlato il tencico del Como alla vigilia della sfida contro il Milan rivelando un retroscena legato a un possibile trasferimento che riguarda l’esterno spagnolo Fresneda. “Era un giocatore molto vicino, ma un’operazione della Juventus che riguardava anche lo Sporting Lisbona ha complicato le cose”. Il riferimento di Fàbregas è a Alberto Costa, del Vitoria Guimaraes.

Napoli, Garnacho o Werner per il post Kvara

Il Napoli e il PSG sono ormai vicini a chiudere l’affare per Kvaratskhelia, con un accordo verbale raggiunto la scorsa settimana per una cifra intorno ai 75 milioni di euro, senza l’inserimento di contropartite. Come possibile sostituto del georgiano, i partenopei stanno monitorando Garnacho del Manchester United, il cui costo richiesto si aggira intorno ai 70 milioni di sterline. Il direttore sportivo Manna ha avuto contatti con gli agenti dell’attaccante argentino per valutare la fattibilità dell’affare. Un’altra opzione sul tavolo è Timo Werner, attualmente in prestito al Tottenham dal Lipsia, che potrebbe rientrare nei piani del Napoli.



Fiorentina, idea Man

La Fiorentina è in difficoltà ed ha bisogno di rinforzi. Il nome forte è sempre quello di Luiz Enrique del Botafogo. Ma i dirigenti viola starebbero seguendo con attenzione pure Dennis Man, esterno offensivo del Parma, che aveva iniziato benissimo la stagione.

Dennis Man