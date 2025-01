Calciomercato Torino / La società russa è interessata al centrocampista ma ora aspetta l’esito dei nuovi controlli a cui si sottoporrà

Gli esami a cui si sottoporrà Ivan Ilic alla fine della prossima settimana sono attesi con grande interesse non solo a Torino, ma anche a Mosca. Lo Spartak, come è noto, è sulle tracce del centrocampista ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale: prima di presentarla aspetterà appunto di capire come sta. L’infortunio occorso al numero 8 granata è di natura muscolare al flessore della coscia sinistra: nel peggiore dei casi i tempi di recupero non dovrebbero andare oltre al mese ma allo Spartak Mosca sembrano al momento intenzionati ad aspettare.

Calciomercato Torino: in estate il no allo Zenit San Pietroburgo

Se l’offerta dovesse arrivare al Torino sarebbero pronti ad ascoltarla: già la scorsa estate Urbano Cairo e Davide Vagnati avevano aperto alla sua cessione accettando l’offerta da 25 milioni dello Zenit San Pietroburgo. La trattativa poi si arenò un po’ per il no detto dal centrocampista, un po’ per le polemiche che la notizia aveva suscitato a San Pietroburgo. Il mancato passaggio di Ilic allo Zenit, tra l’altro, spinse Cairo a intavolare la trattativa con l’Atalanta per la cessione di Raoul Bellanova.

Cairo spera di incassare 25 milioni

Ora il presidente granata spera di riuscire a ricavare più o meno la stessa cifra dalla cessione di Ilic e portare a casa la terza grande plusvalenza di questa stagione. L’eventuale cessione del centrocampista serbo permetterebbe inoltre di liberare un posto nella lista dei 25 del Torino: al momento tutti gli slot sono occupati e per acquistare un qualsiasi calciatore di età superiore ai 22 anni sarà necessario prima liberare dei posti.