Le notizie di oggi, 15 gennaio 2024, di calciomercato in Serie A. Vogliacco in prestito al Parma, Napoli forte su Garnacho

La sessione di calciomercato è praticamente arrivata a metà, al 15 di gennaio. Le porte si chiuderanno il 3 febbraio. Fino a quel momento, continuano le trattative in Serie A. Parma di Fabio Pecchia molto attivo sul mercato di riparazione. Ufficiale l’arrivo di Alessandro Vogliacco, in prestito con diritto di riscatto dal Genoa. 13 presenze e 2 gol con Gilardino prima e Vieira poi in Liguria. Ora cerca più spazio. Inoltre, dalla Turris in Serie C, i crociati hanno preso anche Richard Marcone. Portiere di 31 anni, visto che Chichizola è andato allo Spezia in Serie B.

Accordo Napoli per Garnacho

Kvicha Kvaratskhelia ha salutato sui social Napoli e i suoi tifosi. Andrà al PSG. Il sostituto sarà Garnacho, talento del Manchester United. La trattativa è in corso. Gli inglesi chiedono 70 milioni di euro, Napoli che ne mette sul piatto 50. Ma c’è già l’accordo di massima tra le parti: 5 anni di contratto a 3 milioni di euro a stagione.

Ibrahimovic alla Lazio

Arijon Ibrahimovic del Bayern Monaco torna in Italia. Lo scorso anno aveva giocato in prestito al Frosinone. Ora si accasa alla Lazio di Baroni. Prestito con diritto di riscatto. Ma c’è l’opzione di controriscatto per i bavaresi.

Il Milan lavora per Okafor

Lo svizzero classe 2000 Noah Okafor resta in uscita dal Milan. Era tutto fatto con il Lipsia, ma poi il giocatore dopo le visite mediche non è stato giudicato positivamente dal punto di vista della condizione fisica. Gli agenti del giocatore hanno in programma un incontro con Moncada. Si cerca squadra in Germania e in Inghilterra.

Doppio colpo Juventus

Niente Rashford. Niente Fullkrug. La Juventus ha scelto Kolo Muani. Arriva dal PSG ma in prestito secco. Il suo contratto con i parigini scade nel 2028. Ma non solo Kolo Muani. Arriva in bianconero anche Alberto Costa, terzino destro classe 2003. 13 milioni di euro al Vitoria Guimaraes.

Lazio su due giocatori

La Lazio si muove per un centrocampista. Gli occhi del club di Lotito sono al momento su 2 giocatori. Belahyane del Verona e Casadei del Chelsea. Sullo sfondo c’è anche Fazzini dell’Empoli.