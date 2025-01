Calciomercato Torino / Scambio Sanabria-Kouamé. Domenica ci sarà Fiorentina-Torino e quindi l’occasione per parlarne

Toro fermo sul mercato. Qualcosa si sta muovendo, ma al 16 di gennaio i movimenti in entrata sono 0. In uscita, Bianay Balcot è andato in prestito alla Triestina. Per il resto, nulla. Zapata si è fatto male a inizio ottobre e ancora non è arrivato il sostituto. Vanoli non è di certo tranquillo della situazione. C’è tempo fino al 3 febbraio. Negli scorsi giorni (notizia di martedì), abbiamo parlato del possibile scambio di prestiti tra Antonio Sanabria e Christian Kouamé. Domenica c’è Fiorentina-Torino: quale migliore occasione per parlarne? Potrebbero dunque esserci dei risvolti importanti, dalla giornata di lunedì in poi.

Stagione deludente per entrambi

Entrambi non stanno facendo bene in stagione e non hanno molto spazio (Sanabria ultimamente). Con Juric e Italiano in panchina, il loro impatto era diverso. Ora con Vanoli e Palladino entrambi fanno fatica. Sanabria ha giocato 17 partite: 2 gol, 0 assist e 1 cartellino giallo. Penalizzato dal cambio modulo, dal 3-5-2 al 4-2-3-1, ora c’è Ché Adams davanti a lui nelle gerarchie. Kouamé invece di partite ne ha giocate 16: 0 gol, 2 assist e 1 cartellino giallo. Solo 5 da titolare. Questo scambio potrebbe essere utile per le due squadre, ma anche per i giocatori stessi che potrebbero voler cambiare aria. Negli attuali club, non sono protagonisti in positivo al momento.

Non solo Kouamé

Kouamé può fare la prima punta, ma come caratteristiche è più indicato per giocare come esterno offensivo. Attualmente nel Toro sarebbe il sostituto di Karamoh, sulla trequarti a sinistra. Ma è molto duttile. Per averlo però, il Toro farebbe a meno di una punta centrale pura. E quindi senza Zapata e Sanabria, rimane il solo Adams nel 4-2-3-1. Servirebbe ancora di più il sostituto di Zapata. Serve a prescindere, visti i problemi in zona gol del Toro. Ma così ancora di più. Non si tratterebbe quindi dell’unico movimento in entrata in attacco. Si attendono novità. Fatto sta che i rinforzi non sono arrivati subito. La speranza è che arrivino entro la fine del mercato, magari non agli sgoccioli, come succede sempre.