L’Everton ha appena cambiato allenatore, ma il destino di Beto sembra non cambiare: per lui panchina anche contro l’Aston Villa

L’Everton ha appena cambiato allenatore ma sembra che anche David Moyes non consideri Beto all’altezza di essere un titolare nella sua squadra. Il tecnico scozzese nella su prima partita alla guida della squadra di Liverpool, contro l’Aston Villa, ha infatti deciso di non schierare dal primo minuto l’ex attaccante dell’Udinese. Il numero 14 ha giocato solamente una manciata di minuti (7) nel finale di partita, senza ovviamente riuscire ad incidere sulla partita e così l’Everton ha perso 1-0 davanti ai propri tifosi. Questa ennesima panchina è chiaramente un segnale per le squadre interessate: Beto è ai margini del progetto. In tutto questo campionato solo una volta è partito titolare, in 19 occasioni invece è partito dalla panchina, subentrando solamente in 12 occasioni e restando invece in panchina nelle altre 7 partite di Premier League.

Il gol in FA Cup non ha cambiato il suo destino

Per un attimo il gol di Beto in FA Cup contro il Peterborough poteva cambiare il suo destino e spingere il tecnico a dargli più fiducia. Con l’arrivo poi del nuovo allenatore poi l’ex attaccante dell’Udinese poteva sperare di rientrare nei suoi progetti. La panchina contro l’Aston Villa però ha fatto subito capire che anche Moyes non vuole puntare sul numero 14. Beto infatti ha giocato solamente 538 minuti tra tutte le competizioni spalmati in 17 partite. In queste 17 occasioni ha trovato fino ad ora 5 gol e 1 assist, numeri non male ma che non bastano a convincere l’Everton a trattenerlo. Ora tocca al Toro cercare di accelerare nella trattiva per cercare di dare a Paolo Vanoli il prima possibile il sostituto di Zapata di cui il Torino ha veramente sempre più bisogno.

Beto di nuovo in Serie A

Beto in Premier fatica e il Toro vorrebbe riportarlo in Serie A, dove ha già dimostrato le sue ottime qualità con la maglia dell’Udinese. Ai granata serve moltissimo un giocatore con le sue caratteristiche fisiche e tattiche, caratteristiche molto simili a quelle di Zapata. Sicuramente il numero 14 dell’Everton potrebbe giocare molto bene insieme ad Adams, proprio come faceva il numero 91 del Toro prima dell’infortunio.