Il mercato delle altre: la Juventus segue da tempo Goglichidze, il Monza prende Lekovic e la Roma si avvicina a Rensch

Siamo ormai a metà gennaio e il mercato è già entrato nel vivo. Continuano le trattative delle varie squadre per rinforzarsi e affrontare al meglio questa seconda parte di stagione. Tra le squadre più attive sul mercato c’è sicuramente la Juve che dopo aver ufficializzato gli arrivi di Alberto Costa e Kolo Muani ora osserva attentamente Goglichidze dell’Empoli. I bianconeri vogliono un difensore centrale e il giocatore della squadra toscana piace molto. Il Monza ha bisogno di un’impresa per cercare la salvezza e quindi vuole rinforzarsi. Per questo motivo è arrivato in prestito con obbligo di riscatto il difensore centrale Lekovic dalla Stella Rossa. La Roma nel frattempo tratta per Rensch, la distanza con l’Ajax per il terzino destro classe 2003 si è ridotta e adesso ballano solamente 2 milioni.

Lecce su Oyono, il Milan aspetta Rashford

Il Lecce sta cercando un terzino destro e sembra aver trovato in Oyono il giocatore giusto. Il terzino attualmente è in forza al Frosinone e il Lecce ha effettuato un sondaggio per capire se la trattativa sia possibile. Nel frattempo l’attivissimo Parma ha presentato il nuovo centrale: Lovik. La squadra di Pecchia ha anche ufficializzato l’addio di Coulibaly al Leicester e intanto pressa per far arrivare Erlic dal Bologna. Intanto il Milan aspetta con impazienza la risposta di Rashford. L’esterno inglese è nel mirino anche di Borussia Dortmund e Barcellona, si aspetta una risposta per mercoledì. Nel frattempo la Fiorentina, per uscire dalla crisi in cui è precipitata spinge per portare Pablo Mari a vestire la maglia viola.

Venezia è vicino a prendere Zerbin

Il Genoa dopo aver mandato Vogliacco al Parma è intervenuto sul mercato prendendo Otoa, difensore centrale danese di appena 20 anni. Il Venezia tratta con il Napoli ed è molto vicino a Zerbin, domani dovrebbe chiudersi l’operazione. La Lazio e l’Empoli intanto portano avanti la trattativa per Fazzini. L’Inter sempre più vicino a Tomas Perez. Per il centrocampista classe 2005 attualmente di proprietà del Newell’s i neroazzurri sono pronti a spendere 7 milioni, bonus inclusi. L’idea dell’Inter sarebbe quella di inserire il giovane nel progetto della seconda squadra che partirebbe la prossima stagione. Dalla stessa squadra la squadra milanese vorrebbe prelevare anche Silvetti, classe 2006 ma quest’operazione è più difficile.