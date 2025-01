Il centrocampista del Chelsea è sempre la priorità per il centrocampo granata: il dt ha in programma un viaggio per Londra in settimana

Campo e mercato, sono queste al momento le priorità assolute del Torino: Vanoli e il suo staff lavorano per preparare al meglio la partita contro la Fiorentina, mentre Cairo e Vagnati insieme all’area dirigenziale si stanno occupando delle trattative in entrata e in uscita. Di acquisti fin ora non ne sono arrivati, ma la speranza di tutti è che già da questa settimana si possa iniziare a fare sul serio. La priorità continua a essere l’attaccante, ma ormai da tempo – date anche le possibili uscite di Ilic e Tameze – il direttore tecnico segue dei profili per il centrocampo. Su tutti Cesare Casadei, che al momento è il primo nella lista del club.

In programma un incontro con il Chelsea

Ai margini del Chelsea, con cui quest’anno ha giocato soltanto in Conference League e in Carabao Cup, l’ex giocatore dell’Inter rappresenta una grande opportunità di mercato che Vagnati non vuole farsi scappare. La concorrenza continua a essere tanta nonostante il Napoli si sia fatto fuori (la Lazio rappresenta l’avversario principale), ma la società granata conta di poter chiudere il colpo. Per questo motivo tra questa e la prossima settimana il dt si dirigerà in Inghilterra per incontrare i dirigenti del Chelsea e presentare l’offerta immaginata dal Toro.

Il possibile ruolo

Casadei gioca da centrocampista basso, e in caso di arrivo a Torino non avrebbe problemi a inserirsi nei due di centrocampo del nuovo 4-2-3-1. Questo significa che mancherebbe sì un vice-Vlasic, ma che comunque qualora dovesse partire Ilic i granata potrebbero avere sin da subito il suo rimpiazzo. Le ultime notizie portano a considerare la trattativa come tutt’altro che tramontata, ma tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni. Vanoli, intanto, aspetta.