Il centrocampista ex Venezia, seguito a lungo in estate, può essere un’idea vista la difficile situazione economica del Lione

In casa Torino, si continua a lavorare ogni giorno in ottica mercato. In attesa della punta, che Vanoli aspetta ormai da tanto tempo, la dirigenza granata è al lavoro per acquistare un centrocampista, considerando come le situazioni di Ilic e Tameze siano in bilico. Il centrocampista serbo ha delle offerte dalla Russia che potrebbero portarlo a lasciare l’Italia, mentre il franco-camerunense può pensare di andare via per trovare una squadra che garantisca maggiore spazio. I nomi in entrata fatti in queste prime due settimane di calciomercato sono stati quelli di Casadei e Anjorin, ma adesso si potrebbe aggiungere una “vecchia conoscenza” a questa lista. Si tratta di Tanner Tessmann, centrocampista ex Venezia attualmente in forza al Lione che è tornato di moda tra le idee di Vagnati.

La crisi del Lione

Dopo un lungo corteggiamento in estate, in cui il Toro ha provato a giocarsi la carta Vanoli – il quale ha allenato lo statunitense a Venezia -, il centrocampista ha scelto di andare al Lione, dove però non ha trovato tanto spazio da titolare. Inoltre, c’è un elemento che gioca in favore delle squadre che vogliono acquistare in casa dei francesi: il Lione, qualche mese fa, è stato retrocesso precauzionalmente a causa di una grossa crisi finanziaria, che ha portato dei debiti fino a 500 milioni di euro. Questo significa che qualora non dovessero riuscire a risanare questi debiti, Les Gones l’anno prossimo dovranno giocare in Ligue 2. In questo senso l’obiettivo è quello di cedere i pezzi pregiati della squadra anche a costo minore, e Tessmann è uno di questi.

La situazione extracomunitari

Vagnati e Cairo devono anche fare attenzione alla situazione extracomunitari per le liste. Il regolamento della Serie A, infatti, permette a ogni club di aggiungere ogni anno due giocatori non provenienti dall’Unione Europea. Uno slot è già stato occupato da Maripan in estate, mentre in caso di arrivo Tessmann si collocherebbe nel secondo. Questo perché Ché Adams è considerato invece un comunitario, grazie a una nuova postilla valida per tutti i giocatori del Regno Unito.