Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, venerdì 17 gennaio

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A, quando si è ormai giunti alla metà della sessione. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la seconda parte di stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano. Il Como è senza dubbio la squadra più attiva di questa sessione invernale di calciomercato in Serie A. I lombardi hanno già ufficializzato Butez, Diao e Caqueret per un totale di quasi 35 milioni di euro speso, e ora non si vogliono fermare. È in arrivo infatti Alex Valle, terzino sinistro del Barcellona che nella prima parte di stagione è stato in prestito al Celtic.

Milan, si tratta per Rashford

Tra chi non ha ancora effettuato acquisti c’è invece anche il Milan, che continua a lavorare per un profilo offensivo. I rossoneri seguono ormai da diverso tempo Marcus Rashford, in uscita dal Manchester United. Si lavora a un prestito, ma la novità è che gli inglesi non sembrano voler contribuire al pagamento dell’ingaggio del giocatore. Questo complica la trattativa per la squadra di Conceiçao, che però non sembra mollare il colpo.

Roma, cambio tra i pali

In casa Roma, mentre si continua a fare pressing per Frattesi, potrebbero esserci delle rotazioni tra i pali. Matthew Ryan pare infatti aver chiesto la cessione per ottenere maggiore minutaggio, e il club giallorosso ha individuato quelli che possono essere i sostituti: da un lato Emil Audero, diventato il terzo portiere del Como; dall’altro invece Pierluigi Gollini, che al Genoa è stato scavalcato nelle gerarchie da Leali.

Fiorentina-Monza, prove di scambio

Molto attiva anche la Fiorentina, prossima avversaria dei granata. La viola ha già ufficializzato Folorunsho e Valentini, ma quest’ultimo potrebbe già lasciare in prestito. Il club di Commisso sta infatti portando avanti una trattativa con il Monza per uno scambio che coinvolgerebbe anche Pablo Mari, difensore richiesto da Palladino. Si lavora in questo senso, e già nella prossima settimana l’operazione potrebbe essere conclusa.