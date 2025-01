Il Messina ha ufficializzato il prestito di Dell’Aquila, attaccante classe 2004 che ha giocato la prima parte di stagione alla Pro Vercelli

L’attaccante classe 2004 Francesco Dell’Aquila approda al Messina in prestito dal Torino, il ragazzo ha giocato la prima parte di stagione sempre in prestito alla Pro Vercelli in serie C. E’ la quarta ufficialità per il Messina con il giocatore, ex Primavera, che si legherà alla società fino al 30 giugno 2025.