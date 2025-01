Tra gli obiettivi di mercato di questa sessione invernale Vanoli vuole anche un esterno offensivo: il più probabile è Under

Il mercato invernale ormai è già avanzato e ancora non è arrivato nessun giocatore sotto la Mole. Il Torino però sta cercando di muoversi sul mercato per consegnare al più presto i rinforzi a Vanoli. In particolare, oltre alla punta, l’allenatore ha chiesto almeno un esterno offensivo. Infatti con il 4-2-3-1 i granata hanno bisogno di più giocatori d’attacco sulle fasce. La scelta sembra essere ricaduta su Cengiz Under. Il turco, ex giocatore della Roma, attualmente è di proprietà del Fenerbahce ma non sta riuscendo a trovare spazio. Per il numero 20 infatti solamente 30 minuti giocati in campionato, spalmati in 3 presenze e 9 partite passate interamente in panchina. L’ala turca evidentemente non rientra nei piani di Mourinho e il Toro vorrebbe approfittare proprio di questo suo scarso impiego per riportarlo in Serie A. In settimana sono previsti nuovi contatti tra la società granata e lo staff del giocatore.

Con il cambio di modulo serve un esterno: ecco come Under potrebbe aiutare i granata

Il Torino avendo cambiato modulo si ritrova in difficoltà. Infatti se è vero che con il 4-2-3-1 i risultati sono nettamente migliori, è anche vero che da quando è arrivato Juric e ancora in estate con Vanoli, la squadra è sempre stata costruita con la prospettiva di giocare con la difesa a tre, in un 3-5-2, un 3-4-2-1 o un 3-4-1-2. Insomma in rosa il Toro non ha tanti giocatori per interpretare il nuovo modulo. In particolare la difficoltà sorge sugli esterni offensivi. Attualmente Vanoli sta schierando Karamoh e Lazaro come titolari ma non ha molti altri giocatori in grado di giocare in quelle posizioni. A sinistra certamente può giocare anche Njie ma a destra ci sarebbe solo Pedersen che sarebbe un terzino. Under da questo punto di vista è perfetto, potendo lui giocare sia a destra che a sinistra. Il turco è mancino di piede e questo gli permetterebbe di trovarsi bene partendo da destra per poi rientrare e calciare in porta.

La carriera di Under

Nato il 14 luglio del 1997 Under è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Altinordu per trasferirsi nel 2016 al Basaksehir. Dopo appena un anno passa alla Roma per 14,25 milioni di euro. Resta stabilmente in maglia giallorossa fino al 2020, quando si trasferisce in prestito oneroso al Leicester per 3,5 milioni di euro. Dopo l’esperienza in Premier la Roma lo gira in prestito oneroso al Marsiglia per 500 mila euro. In Ligue 1 il turco convince, tanto che il Marsiglia decide di acquistarlo a titolo definitivo nel 2022 per 11,4 milioni di euro. Dopo appena un anno però il club francese decide di cederlo per 15 milioni al Fenerbhace. Under ora ha 27 anni e non trova spazio nella sua squadra. L’ex giocatore della Roma ha una buona esperienza internazionale avendo accumulato 88 presenze con i giallorossi impreziosite da 17 gol e 12 assist, 93 presenze. 18 gol e 12 assist invece con il Marsiglia, 19 presenze, 2 gol e 3 assist con il Leicester e 140 presenze nelle squadre turche in cui ha militato, segnando un totale di 29 gol e fornendo 19 assist.