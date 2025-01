L’ex attaccante dell’Udinese è rimasto in panchina nella vittoria della propria squadra con il Tottenham: il Torino continua a seguirlo

Un pareggio importante per il Torino contro la Fiorentina, soprattutto per i modi in cui è arrivato. In inferiorità numerica per più di un’ora, i granata sono riusciti a rimanere in partita nonostante il gol di Kean, fino a sfruttare la migliore occasione avuta. Un punto come detto di vitale importanza anche per le condizioni della rosa, che presentava tante indisponibilità; e a proposito di questo, anche Vanoli nel post partita si è legato a questo tema parlando di mercato, facendo una sorta di appello alla società. Intanto continua la ricerca del primo acquisto, che magari potrebbe essere Beto. L’attaccante ex Udinese, infatti, è rimasto per tutto il tempo in panchina nella sfida del suo Everton contro il Tottenham.

Solo panchina per Beto

È cambiato l’allenatore, ma non il minutaggio. Anche con David Moyes in panchina, Beto non pare togliersi lo status di “seconda linea” dell’Everton. Nelle due partite giocate dall’arrivo dell’ex West Ham, infatti, l’attaccante del Guinea-Bissau ha messo insieme soltanto 7 minuti. Nell’ultima contro il Tottenham, che ha visto i Toffees ottenere una grande vittoria in ottica salvezza, il numero 14 è rimasto per tutto il tempo in panchina, complice anche una buona prestazione del titolare Calvert-Lewin. La sua situazione è dunque da tenere d’occhio: possibile infatti che lo stesso attaccante, qualora il minutaggio rimanesse basso anche con il nuovo tecnico, spinga per la cessione.

Il Toro osserva

Il Torino intanto osserva la situazione senza fare passi accelerati, anche se Vagnati prima della sfida contro la Fiorentina ha annunciato come siano cambiate le strategie di mercato. Verità o parole di circostanza? È plausibile che, dopo aver trovato delle difficoltà in questi primi giorni di sessione, il dt granata provi a nascondersi per poi sbucare fuori negli ultimissimi giorni, quando emergeranno le opportunità.