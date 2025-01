Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, lunedì 20 gennaio

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A, quando si è ormai giunti alla metà della sessione. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la seconda parte di stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Milan, Walker in arrivo

In casa Milan è vicino il primo acquisto di questa sessione invernale di calciomercato. I rossoneri, infatti, hanno raggiunto l’accordo con Kyle Walker del Manchester City, e sono anche vicini a trovare l’intesa con il club inglese. L’arrivo di Walker significa che la squadra di Conceiçao abbandona la strada per Rashford, perché non può introdurre due giocatori inglesi nelle liste.

Il Como segue Man

C’è il Como tra le squadre più attive di questo calciomercato. Già 4 ufficialità fino a questo momento per i lombardi, ultima delle quali quella di Dele Alli, per un totale di quasi 35 milioni di euro. I lariani ora non si accontentanto, e puntano a un esterno d’attacco. Tra i nomi in lista c’è anche Dennis Man, che potrebbe lasciare il Parma. Oltre a lui la squadra di Fabregas segue anche Ngonge, in uscita dal Napoli.

Juve, tutto sul difensore

Dopo Alberto Costa e Kolo Muani, la Juventus ora vuole concentrarsi sul difensore centrale. Sbiaditasi l’opzione Tomori, i bianconeri seguono due profili della Premier League. Il primo è Lloyd Kelly, centrale del Newcastle la cui valutazione è di circa 20 milioni di euro. L’altro è invece Renato Veiga, portoghese del Chelsea che è sul mercato. Inoltre, qualora dovesse partire Cambiaso, che è seguito attentamente dal Manchester City, potrebbe arrivare Ben Chilwell sempre dal Chelsea.