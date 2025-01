Calciomercato Torino / Per rinforzare le fasce il dt Davide Vagnati sta pensando anche a Tajon Buchanan dell’Inter

C’è anche Tajon Buchanan nella lista dei desideri di Davide Vagnati. Il dt è alla ricerca di rinforzi sulle fasce e, secondo quanto riportato da Sky, l’ultima idea è quella che porta all’esterno canadese dell’Inter. Nelle ultime ore il dirigente del Torino ha avviato i contatti con la società nerazzurra chiedendo Buchanan in prestito.

Chi è Tajon Buchanan

Classe 1999, Buchanan è un esterno destro con caratteristiche simili a Valentino Lazaro: può infatti giocare sia come esterno basso che alto ma può agire anche sulla fascia sinistra. Ed è proprio sulla corsia mancina che Simone Inzaghi lo ha prevalentemente utilizzato quando lo ha mandato in campo, anche se, dino a questo momento, lo ha ha impiegato con il contagocce: appena 61 minuti in questo campionato per Buchanan ma va anche considerato che è stato costretto a saltare i primi due mesi a causa di un infortunio alla tibia da cui si è comunque ripreso.

Calciomercato Torino: le alternative per le fasce

Buchanan non è l’unico giocatore che il Torino sta valutando per rinforzare le corsie esterne. Sono infatti in corso le trattative con la Fiorentina per Christian Kouamé (possibile lo scambio con Antonio Sanabria) e come il Fenerbahce per Cengiz Ünder. Con il passaggio al 4-2-3-1 la società granata è infatti alla ricerca di nuovi esterni offensivi.