Il centrocampista del Chelsea, cresciuto nell’Inter, è vicinissimo al passaggio in granata: operazione da circa 10 milioni di euro

La prima offerta al Chelsea il Torino l’ha presentata all’incirca tre settimane fa. Cesare Casadei, centrocampista già nei radar in quella estate in cui Bremer sembrava in procinto di diventare un calciatore dell’Inter (era parte dell’accordo, come contropartita tecnica), è rimasto nella lista di Vagnati a lungo. E così, nell’ottica di rinforzare la mediana – e, a voler essere pessimisti, sostituire Ricci qualora in futuro dovesse essere ceduto – il Torino ha bussato alle porti inglesi per assicurarsi l’ex nerazzurro. Nelle ultime ore la trattativa è andata avanti e si è arrivati ad un accordo per il passaggio del calciatore al Torino a titolo definitivo.

Casadei, bruciata la concorrenza della Lazio

Il club granata non era l’unico, in Italia, a volersi assicurare Casadei. Anche la Lazio si era inserita nella trattativa per aggiudicarsi il centrocampista battuta però nelle ultime ore dal Torino. Un’operazione di circa 10 milioni di euro (a titolo definitivo) che comprenderebbe anche una percentuale sulla futura rivendita.