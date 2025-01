L’ex Primavera, nei primi sei mesi alla Vis Pesaro, giocherà fino al termine della stagione con i piemontesi

Per un Dell’Aquila che va un Antolini che arriva. La Pro Vercelli ha infatti annunciato l’arrivo in prestito dell’ex Primavera Antolini, che dopo i primi sei mesi alla Vis Pesaro indosserà la maglia della Pro, squadra che fino a pochi giorni fa aveva in rosa Dell’Aquila, ora al Messina.