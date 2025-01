Le notizie di oggi, 21 gennaio 2025, di calciomercato in Serie A. Il Milan ha chiesto Soulé alla Roma, Kayode verso il Brentford

Continua il calciomercato in Serie A, giunto nel pieno del suo svolgimento. Fino al 3 febbraio tutte le squadre sono alla ricerca dell’operazione giusta, sia in entrata che in uscita. Milan molto attivo sul mercato. Tentativo infatti dei rossoneri per prendere Matias Soulé della Roma. La Roma in estate lo ha pagato 25 milioni dalla Juventus e Dybala poteva partire. Ma poi è rimasto e Soulé non ha ancora ingranato: gioca poco e non ha inciso fino a questo momento. Ecco quindi che potrebbe andare al Milan per rilanciarsi. In estate, Abraham è andato al Milan dalla Roma e Saelemaekers alla Roma dal Milan. L’idea del Milan, visto che la Roma vorrebbe riscattare Saelemaekers e non ci sono sconti, sarebbe quella di inserire Soulé nella trattativa.

Kayode in direzione Premier League

Michael Kayode non trova spazio nella Fiorentina di Palladino. Chiuso da Dodo, è sul mercato. Il numero 33 viola è molto vicino alla Premier League, direzione Brentford. Trattativa ben avviata. Sempre in casa Commisso, Biraghi rimane in uscita. In attesa del Bologna, in questo periodo l’ex capitano non viene nemmeno convocato.

La Roma cambia portiere

La Roma cambia portiere, o meglio, il secondo portiere. Il giovane Ryan è partito ed è andato al Lens. Il titolare nella Roma è il serbo Svilar. Adesso senza Ryan, si è chiuso l’affare Gollini. Il portiere è di proprietà dell’Atalanta. Lo scorso anno ha giocato in prestito al Napoli, quello prima alla Fiorentina. In estate è andato al Genoa per fare il titolare ma dopo poche partite, anche a causa dell’infortunio, il titolare è diventato Leali. Ora è tutto fatto e andrà in prestito alla Roma.

Scambio Juventus-Newcastle?

La Juventus non è soddisfatta del rendimento di Douglas Luiz che finora ha giocato e convinto poco. Ma in estate è stato pagato 50 milioni all’Aston Villa. Sandro Tonali invece potrebbe lasciare il Newcastle. Ed ecco quindi che potrebbe esserci un clamoroso scambio. Idea dall’ultimo momento.