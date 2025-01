Calciomercato Torino / La trattativa con il Chelsea per Casadei sembrava essere arrivata alla conclusione ma la Lazio è tornata alla carica

Quello di oggi sarebbe dovuto essere il giorno di Cesare Casadei, per la fumata bianca bisognerà invece ancora attendere. Questo per via dell’inserimento della Lazio che si è detta pronta a presentare una nuova offerta al Chelsea per riuscire a portare a Roma il centrocampista. Il Torino resta comunque pienamente in corsa per il centrocampista, avendo trovato anche un accordo con il club di Londra per l’acquisto a titolo definitivo per poco più di 10 milioni ma cedendo una percentuale sulla futura rivendita.

Calciomercato Torino: decisiva la volontà di Casadei

Le prossime ore saranno decisive per stabilire il futuro di Casadei, che ha già fatto sapere che tornerebbe volentieri in Italia ma dovrà decidere la sua prossima destinazione: il Napoli, che negli scorsi giorni si era fatto avanti, non ha dato seguito ai primi contatti, restano in corso il Torino e appunto la Lazio, che sta cercando ora di trovare un accordo con il Chelsea. La società granata attende di capire come si evolverà la situazione tra Lazio e Blues, intanto valuta eventuali mosse alternative per cercare di arrivare al giocatore.