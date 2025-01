Calciomercato Torino / Beto all’Everton non gioca nemmeno con il nuovo allenatore: il Torino rimane alla porta

22 gennaio 2025. Il mercato è aperto da più di 20 giorni, dal 2 di gennaio precisamente. La sessione si chiude il 3 di febbraio. Movimenti in entrata del Torino: 0. Vanoli aspetta i rinforzi giusti, che al momento non arrivano e la squadra sta facendo fatica. La priorità, da inizio mercato, è la punta. Il preferito del Torino, il giocatore in cima alla lista per sostituire Zapata è Beto dell’Everton.

Il Torino spera nell’aiuta di Beto

Il centravanti non sta trovando molto spazio nel club di Liverpool, nonostante il cambio di allenatore avvenuto negli scorsi giorni, e sarebbe ben felice di tornare a essere protagonista in Serie A ma resta il problema dell’accordo da trovare tra i club: Vagnati sta continuando a mantenere vivi i contatti con l’Everton e spera nell’aiuto dello stesso Beto per trovare un accordo. L’Everton continua a chiedere 20 milioni per il cartellino dell’ex Udinese, una cifra ritenuta però troppo alta da Urbano Cairo e Davide Vagnati che sperano nell’aiuto dello stesso attaccante, tramite pressioni al club inglese, per sbloccare l’affare.

Lo scenario cambia?

Ma occhio allo scenario che potrebbe cambiare: se l’Everton dovesse continuare a fare muro il Torino potrebbe anche valutare profili differenti per rinforzare la squadra di Vanoli. Prima il tecnico giocava con il 3-5-2 e aveva come attaccanti Zapata, Adams, Sanabria, Karamoh e Njie. Dopo l’infortunio di Zapata, sono rimasti gli altri 4 per 2 posti: l’attaccante era una necessità primaria. Ma adesso la strada è quella del 4-2-3-1. E qui le cose cambiano perché la punta centrale è solo una, quindi si giocano il posto Adams e Sanabria. Karamoh è scalato sulla trequarti a sinistra, ruolo che gli si addice molto di più, così come Njie. Se l’accordo con l’Everton per Beto non dovesse essere trovato, il Torino potrebbe rinunciare alla punta centrale per rinforzare la trequarti, magari con un esterno d’attacco. In questo momento, i nomi sono quelli di Buchanan dell’Inter e Kouamé della Fiorentina.

Le parole di Vagnati e Vanoli

Le parole di Vagnati prima di Fiorentina-Torino confermano quanto sospettato sopra: “In questo momento, non è facile trovare il giocatore che possa sostituire Duvan, dal punto di vista tecnico e del valore. Stiamo valutando tante altre cose, abbiamo parlato col mister. Anche di una diversa situazione tattica”.