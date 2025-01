Le notizie di oggi, 22 gennaio 2025, di calciomercato in Serie A. Il Milan ha l’ok del city per Walker, la lazio si inserisce per Veiga

E’ ormai agli sgoccioli il calciomercato della sessione invernale del campionato di Serie A 2025, tutte le squadre sono alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la rosa. Il Manchester City ha dato il via libera al trasferimento di Kyle Walker al Milan. I Citizens hanno accettato l’offerta del club rossonero, consentendo il prestito gratuito del difensore, mentre ora si stanno definendo i dettagli riguardanti il diritto di riscatto. Walker, che aveva già raggiunto un accordo con il Milan, firmerà un contratto fino al 2027. Il giocatore potrebbe arrivare in Italia già domani per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in rossonero. Con il 34enne difensore inglese, il Milan acquisisce un giocatore versatile, capace di ricoprire ruoli sia da terzino su entrambe le fasce che da centrale. Il prestito gratuito per sei mesi rappresenta una mossa strategica che potrebbe consentire al club di allocare risorse in altre aree.

La Lazio in corsa per Veiga

Non solo Cesare Casadei. La Lazio si muove anche per Renato Veiga. Sul difensore portoghese c’è l’interesse della Juventus, anche se la richiesta del Chelsea di 5-6 milioni di euro per il prestito secco pare non convincere i bianconeri. L’idea della Lazio, invece, sarebbe quella di prenderlo a titolo definitivo lasciando il 50% della futura rivendita ai Blues. L’operazione, quindi, sarebbe sui 12 milioni di euro, ma la richiesta del Chelsea è di 25.

Napoli, salta Danilo e si pensa a Pongracic

Niente Skriniar, salta Danilo e ora l’allenatore azzurro Antonio Conte cambia piani: Manna a lavoro per il difensore centrale, intreccio con la Fiorentina. Idea Pongracic acquistato dalla Viola l’estate scorsa, ma scarsamente utilizzato da Palladino. Il Napoli tenterebbe la possibilità di richiedere il prestito con diritto di riscatto.

Il Venezia chiude Candè

Colpo in casa Venezia. Il club lagunare comunica di “aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Fali Candé, proveniente dall’FC Metz, con la formula del prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto”.