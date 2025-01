Ecco dove vedere Fiorentina-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma domenica 19 gennaio alle 12.30

Per dare continuità alla buona prova del derby, il Torino fa visita a una Fiorentina in crisi di idee e risultati. La partita è in programma domenica 19 gennaio alle 12.30 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile su DAZN, emittente che detiene i diritti televisivi della Serie A. Per potere accedere al contenuto è necessario aver sottoscritto prima un abbonamento.