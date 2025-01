La situazione sui giocatori che salteranno il lunch match di domenica e quelli che invece potrebbero recuperare

Fiorentina-Torino rappresenta una vera e propria prova di maturità per i granata, che devono dimostrare come la prestazione nel derby non fosse solamente un caso singolare. La squadra di Vanoli ha la possibilità di far male a una Viola che nelle ultime settimane ha dimostrato di essere totalmente in crisi, come si nota dal solo punto raccolto nelle ultime 5 partite di campionato. Palladino dovrà inoltre fare a meno di uomini importanti, anche se sono maggiori le defezioni per gli ospiti.

Quattro indisponibili per Palladino

Allo stesso modo di Vanoli, Palladino aspetta dei rinforzi dal mercato che possano risistemare la rosa, dopo gli arrivi di Valentini e Folorunsho. Al momento in uscita rimangono Christensen e Biraghi, i quali non saranno del match: il portiere è ormai il quarto nelle gerarchie tra i pali, mentre l’ormai ex capitano è stato messo fuori rosa in attesa di una nuova sistemazione. Non ci sarà poi ovviamente Bove per il problema riscontrato nella sfida contro l’Inter e che ha fatto preoccupare tutti, mentre la novità è Cataldi. L’ex Lazio è alle prese con un affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare anche la partita contro il Monza, ed è quasi impossibile che possa recuperare per domenica.

Tante assenze per il Toro

Dal canto suo, Vanoli dovrà fare a meno di tanti uomini importanti. Oltre ai lungodegenti Schuurs e Zapata, infatti, mancherà per infortunio anche Ivan Ilic. Il serbo ha riscontrato un problema muscolare poco prima del derby, e non si è allenato in settimana. Per un centrocampista che esce ce n’è però un altro che entra: Gineitis potrebbe infatti tornare in gruppo dopo la contusione al ginocchio di due settimane fa e punta a una convocazione in extremis.