Brutto infortunio per il difensore kosovaro, che ha rimediato una lesione muscolare al polpaccio destro: le sue condizioni

A due giorni da Fiorentina-Torino, arriva una brutta notizia per Paolo Vanoli. Mergim Vojvoda, infatti, ha riscontrato una lesione muscolare al polpaccio destro e rischia di rimanere fuori per addirittura un mese. Un infortunio, questo, che mette certamente in difficoltà Vanoli, visto il complicato calendario che aspetta i granata e il nuovo sistema di gioco adottato che prevedeva tra i titolari il numero 27. A questo punto Pedersen si candida a una maglia da titolare per la trasferta del Franchi di domenica, con Dembelé che invece punta a ottenere maggior minutaggio.