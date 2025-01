Urbano Cairo quest’oggi era presente al Filadelfia: ha assistito all’allenamento, poi ha parlato con il tecnico del mercato

C’era anche Urbano Cairo quest’oggi al Filadelfia ad assistere all’allenamento del Torino. Il presidente, presente anche anche una settimana fa a due giorni dal derby, ha voluto essere vicino alla squadra per sostenerla in questo momento di difficoltà ma la sua visita aveva anche un altro scopo: incontrare Paolo Vanoli e fare il punto sulle trattative che insieme a Davide Vagnati sta portando avanti. A oggi il Torino non ha chiuso ancora per nessun acquisto, nonostante si sappia da oltre tre mesi della necessità di acquistare un sostituto di Duvan Zapata.