I precedenti di Fiorentina-Torino in Serie A: in Toscana il bilancio è nettamente in favore della viola, i granata vogliono invertire il trend

Dopo il pareggio nel derby in cui si è visto il vero spirito Toro, l’obiettivo di Vanoli e della squadra è quello di dare continuità. Domenica, a ora di pranzo, i granata faranno visita al Franchi a una Fiorentina in crisi di idee e di risultati, ma che a sua volta quando vede il Torino tende ad accendersi. Il bilancio infatti parla chiaro: nelle 75 partite di Serie A tra le due squadre giocate in trasferta, il Torino ha addirittura vinto soltanto 10 volte, mentre sono arrivati 29 pareggi e 36 sconfitte. L’obiettivo di Adams e compagni, ora, è ritrovare il successo in un campo che sembra maledetto.

La scorsa stagione: sconfitta di misura

Lo scorso anno la partita si giocò il 29 dicembre, rappresentando di fatto la chiusura del 2023 per le due squadre. Ad avere la meglio furono i padroni di casa, che dopo una sfida in equilibrio riuscirono a segnare il gol dell’1-0 poco prima del 90′ grazie a Ranieri. 3 punti che poi si rivelarono fondamentali a fine campionato, dato che la viola arrivando 8ª è riuscita a ottenere il pass per la Conference League, mentre per il Torino al 9° posto non c’è stata la possibilità di accedere all’Europa.

Cerci e l’Europa mancata

Tanti ricordi negativi per i tifosi del Toro da collegare al colore viola; il più cupo al Franchi, però, non può che essere legato alla stagione 2013/2014. In quell’annata le due squadre si incontrarono all’ultimo turno di campionato, e i padroni di casa avevano già conquistato la qualificazione in Europa League. La squadra di Ventura, invece, si presentava all’appuntamento con la storia, avendo la possibilità di tornare in Europa dopo 20 anni di assenza in caso di tre punti. La partita fu piuttosto equilibrata: inizialmente i granata andarono in svantaggio due volte ma riuscirono a pareggiare poco prima dell’85’ grazie a Kurtic. Da lì, però, successe di tutto. All’ultimo minuto di gara l’arbitro assegnò un rigore al Toro battuto da Cerci, uomo-figurina di quella stagione. L’attaccante, però, si fece parare il tiro, condannando quindi i granata a un’altra stagione senza coppe. Fu il finale più beffardo per una stagione incredibile.

Nel 1976 la penultima vittoria

Due anni fa il Toro ha avuto la meglio per 0-1, grazie a un gol di Miranchuk. Per ritrovare il penultimo successo, invece, bisogna fare un enorme passo indietro, dovendo finire addirittura al 1976. Il giorno di Halloween, i granata di Radice si presentavano al Comunale con l’obiettivo di smuovere la classifica. Non fu una gara da stropicciarsi gli occhi, maschia e combattuta, ma il Toro riuscì comunque ad avere la meglio con il minimo sforzo graziea un gol di Graziani; lo stesso Graziani che a fine campionato sarebbe diventato capocannoniere della Serie A.