Per i due attaccanti quella di domani potrebbe essere l’ultima partita con le rispettive maglie: poi il possibile scambio

Ventiquattro ore a Fiorentina-Torino, una sfida che permetterà di capire se quanto fatto vedere nel derby fosse solo un’eccezione o possa aver rappresentato un punto di svolta. Mai come questa volta campo e mercato si incontrano, nel segno della punta che manca. Negli ultimi giorni il duo Vagnati-Cairo si è attivato sul fronte attaccante, individuando alcuni profili che sembrano poter fare al caso del Toro. La priorità rimane Beto, ma appare difficile al momento poter arrivare al portoghese; per questo motivo la dirigenza granata continua a seguire Christian Kouamé, giocatore offensivo proprio della viola che potrebbe arrivare a Torino in un’operazione che coinvolgerebbe anche Sanabria. La sfida di domani, dunque, assume un sapore particolare per entrambi.

Ritorno al futuro

Le due squadre sono al lavoro per uno scambio tra i due, e la gara in programma può essere l’occasione perfetta per incontrarsi e definire il tutto. Qualora dovesse essere raggiunto un accordo quella potrebbe essere l’ultima partita con queste maglie per entrambi, prima del ribaltone. Da vedere, però, se i due attaccanti saranno in campo: l’ivoriano è infatti sempre entrato dalla panchina nelle ultime uscite della squadra di Palladino, così come Sanabria, che però ha raccolto soltanto 8 minuti nelle tre partite precedenti; simbolo che qualcosa non va, e che l’addio potrebbe essere una soluzione.

Il punto sulla trattativa

La trattativa va dunque avanti, e l’obiettivo è quello di lasciare soddisfatte entrambe le squadre: la Fiorentina cerca infatti un vice Kean e gli servirebbe un giocatore con le stesse caratteristiche di Sanabria; al Toro serve invece un giocatore che possa sia fare il vice di Vlasic che quello di Adams, e Kouamé potrebbe fare al caso suo. La speranza, poi, è che arrivi anche una vera e propria punta.