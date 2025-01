I granata aggiungono anche il kosovaro alla lista degli infortunati, che stava occupando bene il ruolo di terzino destro nel nuovo 4-2-3-1

Il Torino è chiamato ad affrontare un altro difficile infortunio che complica ulteriormente la propria stagione. Mergim Vojvoda, terzino destro kosovaro, si è fermato a causa di un infortunio al polpaccio destro che lo terrà fuori per circa un mese. Il giocatore, che si stava adattando bene al nuovo modulo 4-2-3-1 proposto da mister Paolo Vanoli, stava mostrando prestazioni positive e una buona stabilità difensiva, contribuendo anche alla fase offensiva. La sua assenza rappresenta un duro colpo per la squadra granata, già alle prese con un elenco di infortuni che limita la profondità della rosa. Vojvoda era diventato uno dei titolari fissi in difesa, e ora il tecnico dovrà trovare una soluzione in un momento delicato della stagione.

Le opzioni per sostituirlo

Con l’assenza di Vojvoda, Vanoli è chiamato a scegliere il sostituto ideale per il ruolo di terzino destro. Le principali opzioni sembrano essere Marcus Pedersen e Ali Dembelè. Pedersen, difensore danese, ha più esperienza nel ruolo di terzino e ha già avuto diverse occasioni durante la stagione, pur da quinto nel 3-5-2. Dembelè, classe 2004 che Vanoli conosce già da Venezia, ha trovato poco spazio fino ad ora, ma potrebbe rappresentare una risorsa interessante in un momento di emergenza, anche per poter utilizzare la carta Pedersen a partita in corso.

Un’emergenza che si allarga

Il Torino, già in emergenza a centrocampo, si trova ora a dover affrontare anche una problematica in difesa. Oltre a Vojvoda, il club granata deve fare i conti con l’infortunio di Ilic e le squalifiche di Walukiewicz e Linetty. Il centrocampo, già decimato, si trova ora a dover fronteggiare ulteriori difficoltà, con mister Vanoli che deve riorganizzare la squadra per evitare che le assenze compromettano troppo le prestazioni. La perdita di Vojvoda aggiunge un altro tassello mancante in un reparto già in difficoltà. Con il mercato di gennaio che ancora non ha portato nuovi innesti, il tecnico dovrà fare affidamento sui suoi uomini a disposizione, cercando di trarre il massimo dalla rosa.