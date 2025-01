I numeri di Fiorentina-Torino / La Viola ha perso le ultime 2 gare casalinghe, i granata hanno ottenuto 5 punti nelle ultime 3 gare esterne

La Fiorentina si era resa protagonista di un inizio di stagione strepitoso ma dopo il triste episodio di Bove contro l’Inter la squadra di Palladino ha vinto solamente una partita, quella contro il Cagliari. Ad essere cambiato drasticamente è soprattutto l’andamento in casa. L’Artemio Franchi infatti ad inizio stagione era un fortino inespugnabile con la Viola che non aveva mai perso. Ora invece sono 2 le sconfitte in casa nelle ultime 2 partite giocate davanti al proprio pubblico, contro l’Udinese 1-2 e contro il Napoli 0-3. L’ultima vittoria in casa per la squadra di Palladino risale ormai alla vittoria contro il Cagliari per 1-0. Quella contro la squadra sarda oltre ad essere la sola vittoria in casa dopo l’episodio di Bove è stata proprio l’unica vittoria nelle ultime 6 partite giocate, vittoria accompagnata da un pareggio contro la Juve e 4 sconfitte (tra cui le due già citate in casa).

Il Toro in trasferta non perde dal Derby di andata

Anche il Toro nelle ultime 6 ha vinto solamente una partita, contro l’Empoli per 0-1. I granata però in questa stagione stanno riuscendo a giocare meglio in trasferta che in casa. Lontano dai propri tifosi in questo campionato hanno vinto 3 partite, ne ha pareggiate altre tre e ne ha perse 4 con una media di 1,20 punti a partita. In particolare l’ultima sconfitta dei granata in trasferta bisogna ritornare al Derby della Mole di andata quando all’Allianz Stadium i bianconeri avevano battuto il Toro di Vanoli per 2-0. Dopo quella sconfitta i granata hanno affrontato il Genoa, l’Empoli e l’Udinese in trasferta, pareggiando contro i liguri 0-0, battendo l’Empoli per 0-1 e pareggiando 2-2 contro l’Udinese.

Il Toro vuole approfittare del momento no della Viola

Il Toro di Vanoli vuole tornare alla vittoria dopo una sconfitta e tre pareggi consecutivi. La Fiorentina è in un momento no e i granata vogliono assolutamente approfittare delle difficoltà della squadra di Palladino per prendere i tre punti al Franchi e migliorare la propria posizione in classifica. Sicuramente il fatto che i granata facciano meglio in trasferta e la difficoltà della Fiorentina nelle ultime gare casalinghe può costituire un vantaggio per i granata ma la Viola resta una squadra forte e pericolosa.