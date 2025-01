Il Cagliari occupa ancora il terzultimo posto dopo il pari col Milan: la distanza dai granata è intatta

Il Torino, dopo il pareggio per 1-1 nel derby contro la Juventus, si trova attualmente al dodicesimo posto in classifica con 22 punti, a soli 2 punti di vantaggio dal Lecce e con un punto di svantaggio sul Genoa che, grazie alla vittoria contro il Parma, ha superato proprio i granata, portandosi all’unidcesimo posto. I granata possono comunque ritenersi soddisfatti del punto guadagnato nel derby. Al momento, la zona retrocessione è ancora distante. Tuttavia, la situazione nella parte bassa della classifica è in continua evoluzione, con i granata che dovranno restare concentrati per evitare di finire coinvolti in una lotta più complicata.

Il Lecce e il Como in crescita

Il Lecce ha ottenuto una vittoria importante al Castellani, imponendosi per 1-3 contro l’Empoli, risultato che ha permesso ai salentini di raggiungere quota 20 punti, mettendosi in parità proprio con i toscani e avvicinandosi al Torino. Il Como, invece, ha strappato un prezioso pareggio per 1-1 contro la Lazio all’Olimpico, portandosi a 19 punti in quindicesima posizione, con una gara in meno rispetto alle rivali. La squadra comasca continua a lottare per la salvezza, ma il pareggio con la Lazio rappresenta un buon segnale in vista del proseguimento del campionato.

Le ultime della classifica: Cagliari, Venezia e Monza

Nella parte bassa della classifica, la situazione è molto delicata. Il Cagliari, grazie al pareggio per 1-1 contro il Milan, ha raggiunto i 18 punti e si trova al diciottesimo posto, a soli 2 punti dalla zona salvezza. Era già terzultimo prima di questa giornata, dunque il distacco dal Toro è rimasto esattamente lo stesso. Il Venezia, invece, ha subito una sconfitta per 0-1 contro l’Inter ed è sprofondato a 14 punti, sempre più in difficoltà. Infine, il Monza ha ottenuto una vittoria fondamentale contro la Fiorentina (2-1), ma, nonostante il successo, resta ancora ultima in classifica con soli 13 punti, a testimonianza delle difficoltà della squadra di Bocchetti. La lotta per evitare la retrocessione rimane aperta e ogni punto conquistato diventa fondamentale per tutte queste squadre.