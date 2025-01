Jurgen Klopp è stato presentato ufficialmente come responsabile e supervisore delle squadre di casa Red Bull

“Se pensiamo a nuovi club da includere nel mondo Red Bull? Al momento nessuno mi ha detto che siamo vicini a comprare un altro club“. Jurgen Klopp è stato ufficialmente presentato come Head of Global Soccer per Red Bull. In tale occasione l’ex allenatore del Liverpool ha parlato anche della possibilità di una nuova acquisizione, spiegando che non sembra ad oggi essere nelle intenzioni del colosso. “Avrò l’opportunità di rendermi utile non solo a un club, ma a un gruppo internazionale dove c’è tanto entusiasmo. E il mio sarà più di un ruolo consultivo. Al momento non sento alcuna pressione, io amo il calcio e continuo in un modo diverso a lavorare nel calcio e questo è l’importante“.

Klopp sul nuovo ruolo

Sul nuovo ruolo, Klopp ha spiegato: “Mi considero un medico del calcio, vado dove c’è bisogno di me per migliorare questo mondo, che amo profondamente. E considerato che non volevo più allenare, lavorare per Red Bull è il posto perfetto in questo momento della vita: voglio mettere le ali alle persone che lavorano nei nostri e collaborare con tutti gli sport in cui siamo presenti, per uno scambio di punti di vista e informazioni che nessun altro può fare”. Sul futuro: “Non allenerò mai uno dei club Red Bull ma come tutti non posso sapere cosa farò fra 3-4 anni. Se chiamasse la Nazionale tedesca? Nagelsmann è l’uomo giusto e lo vedo in quella posizione per tanti anni”.