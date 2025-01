Tra ieri e oggi il centrocampista si è sottoposto ai primi controlli ma saranno necessari nuovi esami da effettuare nei prossimi giorni

Ivan Ilic di certo non sarà tra i convocati per la trasferta in casa della Fiorentina in programma domenica alle 12.30. Il centrocampista tra ieri e oggi si è sottoposto a degli esami strumentali per valutare l’infortunio che ha patito sabato, a poche dal derby contro la Juventus: un problema al flessore della coscia sinistra che necessita però di nuovi controlli. Per questo motivo, infatti, sono stati effettuati nuovi esami la prossima settimana che permetteranno di comprendere con maggiore precisione i tempi di recupero. Certo già ora è a forte rischio anche la sua presenza contro il Cagliari.