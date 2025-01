Borna Sosa nella giornata di ieri si è allenato in gruppo. C’è quindi ottimismo per vederlo in campo contro il Cagliari

Dopo il pareggio del Franchi, la testa del Torino è alla partita contro il Cagliari di Davide Nicola. Si gioca venerdì sera in casa e questo match apre la 22^ giornata di campionato. A Firenze il Toro si è presentato con una rosa corta, visti gli infortuni. In più, nel corso della gara Dembelé è stato espulso e Borna Sosa si è infortunato. Ma Vanoli può sorridere. Lunedì infatti il Torino non si è allenato. Nella giornata di ieri invece, martedì 21 gennaio, sono ripresi gli allenamenti al Filadelfia. Sosa si è allenato in gruppo. L’infortunio non è niente di grave e il giocatore corre verso la convocazione per la prossima gara.

L’infortunio

Al 14′ del secondo tempo contro la Viola, Sosa è rimasto a terra. Al 16′ è uscito momentaneamente dal campo con l’aiuto dello staff medico. Al 17′ è stato confermato l’infortunio: trauma contusivo alla caviglia destra. Il giocatore è stato costretto al cambio. Al suo posto, è entrato in campo Adam Masina. Quest’ultimo, penalizzato dal cambio modulo, è tornato a mettere minuti nelle gambe e dopo il pareggio ha tenuto con la squadra il risultato. Per Sosa si poteva temere qualcosa di più grave, invece è stata solo una forte botta. Ma occhio lo stesso a Masina, che scalpita per tornare titolare.

La stagione

Sosa è uno di quei giocatori che grazie al cambio modulo si è affermato. Prima il croato giocava da esterno a tutta fascia sulla sinistra nel 3-5-2. Ma era evidente che facesse fatica a spingere. Ora con il 4-2-3-1, gioca da terzino sinistro puro. In questo ruolo può mettere in luce le sue abilità in fase difensiva. Finora ha giocato 15 partite in Serie A: 0 gol, 0 assist e 0 cartellini gialli. Non proprio dei numeri esaltanti. I granata lo hanno preso in estate dall’Ajax in prestito. Il diritto di riscatto è fissato a 7 milioni di euro.