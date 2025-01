Con Vojvoda ancora ai box e Dembelé squalificato scatta l’emergenza per il Toro sulla fascia destra

Il Torino sta affrontando un’emergenza sulla fascia destra in difesa, dove, nel 4-2-3-1, c’è carenza di uomini a disposizione. Con Vojvoda ancora infortunato, il tecnico Vanoli ha dovuto fare i conti con diverse soluzioni alternative. Durante la sfida contro la Fiorentina, è stato impiegato Dembélé, che, tuttavia, ha subito una espulsione che lo terrà fuori dalla partita contro il Cagliari. La situazione si complica ulteriormente, visto che l’alternativa naturale per quel ruolo, Pedersen, è più un esterno alto e non un terzino puro, lasciando il Torino con pochi opzioni disponibili.L’altra è Walukiewicz, che potrebbe essere adattato in un ruolo non propriamente suo.

Walukiewicz: un’opzione per domani sera

Walukiewicz nell’ultimo match era squalificato e non è per questo rientrato nei ballottaggi, ma potrebbe adattarsi al ruolo di terzino destro. Sebbene sia un difensore centrale di natura, le sue caratteristiche fisiche e la sua capacità di adattarsi potrebbero permettergli di ricoprire il ruolo di terzino in maniera solida. Questa opzione risulterebbe più difensiva rispetto a quella di Pedersen e garantirebbe maggiore stabilità alla linea difensiva. Vanoli dovrà quindi valutare attentamente tutte le possibilità, considerando anche le assenze e sciogliere i nodi di formazione per trovare la soluzione migliore per la partita contro il Cagliari.

La soluzione Pedersen

Una delle possibili soluzioni è Pedersen, che può giocare sulla fascia destra. Tuttavia, il giocatore danese è più un esterno offensivo che un difensore di ruolo, e il suo adattamento al ruolo di terzino potrebbe non essere ottimale per la tenuta difensiva del Torino. Nonostante ciò, Pedersen ha già giocato in quella zona, ma la sua principale attitudine resta quella di attaccante, il che rende la sua posizione in difesa una scelta rischiosa per un incontro decisivo come quello contro il Cagliari.