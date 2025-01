Ecco dove vedere Torino-Cagliari in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma venerdì 24 gennaio alle 20.45

Prosegue il campionato di Serie A con Torino e Cagliari che si sfideranno in occasione della 22esima giornata di Serie A. Entrambe hanno bisogno di vincere per aumentare la distanza dalla zona retrocessione. La gara avrà luogo allo stadio Olimpico Grande Torino venerdì 24 gennaio alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN che ha i diritti per tutte le 10 partite di ciascuna giornata di Serie A.